El pare de la fallera major infantil de València era futbolista

El pare de la fallera major infantil de 2023, Paula Nieto, era futbolista. L’home va formar part de les categories inferiors d’un dels principals equips de la ciutat de València. Encara que es va retirar fa quasi vint anys, el futbol sempre ha marcat la seua vida i actualment encara forma part de l’equip de veterans d’aquest mateix club.

El progenitor de Paula Nieto, que ahir, dimarts 18 d’octubre, va ser triada fallera major infantil de València 2023, es va formar en les categories inferiors del Llevant UE, on va arribar a competir en el Juvenil Divisió d’Honor del club granota. Fa uns anys, José Antonio Nieto, Willy va recordar, en els mitjans oficials del club, l’experiència d’un partit a la Malva-rosa contra el Sevilla FC, en el qual el Llevant UE es va imposar amb claredat a l’equip sevillà (3-0). “Va ser un partit apoteòsic”, assegurava Nieto, que va confessar que aquell any com a juvenil va ser “estupend”.

José Antonio Nieto, Willy, echa la vista atrás para rememorar su mejor de su etapa como jugador granota



Viajamos en el tiempo. Cuando el campo de la Malvarrosa acogía a la cantera azulgrana



Willy nomina a Joaquín Rodenas, Ximo

Va estar en Segona Divisió

Després del seu pas pel Llevant UE, Willy —que actuava com a migcampista— va competir en Segona B amb l’Ontinyent abans de fitxar pel Borriana, on va acabar la seua carrera esportiva. Actualment, forma part de l’Associació d’Exfutbolistes del Llevant UE.

Nuestras leyendas 'granotas' se han juntado para realizar una sesión de entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Buñol



Los blaugranas se preparan para afrontar el próximo fin de semana la fase final del Torneo FEAFV (zona de Levante)

José Antonio Nieto Martínez, Willy va viure ahir un dels dies més feliços de la seua vida després del nomenament de la seua filla, Paula Nieto, com a fallera major infantil de València per a 2023. “Serà el millor any de la meua vida”, comentava a Levante-EMV poc després de ser triada com a màxima representant de la festa i de fer història, ja que serà la primera fallera major de València de la Falla Azcárraga-Ferran el Catòlic.