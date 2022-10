Hi ha pont el dia de Tots Sants a València?

El mes d’octubre té fama d’acabar amb unes xicotetes vacances. El pont de Tots Sants és esperat per estudiants i treballadors, però enguany no tots el gaudiran. L’1 de novembre, festiu a nivell nacional, cau dimarts. El calendari escolar marca el dilluns 31 com a festiu, en canvi, en el laboral, aquest dia és laborable, per la qual cosa únicament hi haurà pont per als estudiants, els treballadors no tindran pont.

Halloween, la nova tradició de Tots Sants Per a acabar el mes, els més menuts podran gaudir de la festa de Halloween, una tradició anglesa cada vegada més celebrada a tot el món l’últim dia d’octubre. D’altra banda, la conciliació de les famílies amb menors en edat escolar pot veure’s afectada perquè els fills tindran pont, però no els pares. Això no obsta que, sempre que els treballs i horaris ho permeten, molts treballadors tracten d’agafar-se el dilluns 31 de vacances i fer-se el pont pel seu compte. Abans de tancar el 2022 queden, a més de Tots Sants, els festius del dia de la Constitució, la Immaculada Concepció i les vacances de Nadal.