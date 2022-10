La Ruta Dolça conquesta de nou els carrers de Mislata

Mislata es va incorporar fa uns anys a la moda de les rutes de la tapa, amb l’objectiu de fer costat als comerços de la ciutat i, especialment, als del sector de l’hostaleria. Ara, després de dos anys de parada per la pandèmia, la Regidoria de Comerç ha recuperat la ruta de tapes dolces. En aquesta quarta edició, sis són els forns i les pastisseries que hi participen oferint pastissets per 1,50 euros.

Durant tota aquesta setmana, els veïns i veïnes de Mislata, i qualsevol persona que passe per la ciutat, poden degustar qualsevol de les sis tapes dolces que participen en aquesta campanya de dinamització comercial i, a més, votar per la que més els agrade. Funcionament El format és el mateix que en qualsevol ruta de la tapa: la ciutadania disposa d’una targeta que pot segellar cada vegada que taste un dels pastissos i quan en té tres ja pot votar pel seu preferit. A més del reconeixement públic que rebran els millors rebosters, els participants en la Ruta Dolça que òmpliguen i entreguen el seu cupó, entraran en el sorteig de multitud de regals, gràcies a la col·laboració de diferents establiments i xicotets comerços de la ciutat.