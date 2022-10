El Festivern anuncia el seu retorn i les primeres confirmacions

La Fúmiga, els Catarres, Buhos, Jimena Amarillo, Zetak, Lisasinson, Suu, Smoking Souls, Mafalda o Auxili són alguns dels noms confirmats per a la dissetena edició del Festivern, que tindrà lloc entre el 29 i el 31 de desembre a Tavernes de la Valldigna.

Després de dos anys de parada forçosa a conseqüència de la covid, el Festivern ha publicat hui el cartell d’aquesta edició, les entrades de la qual estaran a la venda a partir de demà, divendres 21 d’octubre, a les deu del matí.

Durant tres dies, Tavernes de la Valldigna acollirà milers de persones en aquest festival que, a més d’una vintena de concerts, ofereix zona d’acampada, campionats esportius, concursos i tota classe d’activitats paral·leles. En els últims dies de l’any, la localitat duplicarà la seua població per a convertir-se en l’epicentre musical i cultural del país.

Referent festivaler

El festival està presidit per una carpa gegant que s’ha convertit en l’escenari referent festivaler per a la música i la cultura valenciana, en el qual han actuat artistes i bandes internacionals al llarg d’aquests 17 anys de vida. “Tot un ritual iniciàtic per a joves i no tan joves que decideixen passar la nit de Cap d’Any en aquest esdeveniment cultural que es desenvolupa amb el suport i la col·laboració de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna”, assenyalen els organitzadors en un comunicat.

“Tres anys després, torna el Festivern a Tavernes de la Valldigna. Torna el festival més gran celebrat a Espanya per Cap d’Any. I tornen milers de persones a gaudir de la música en directe i de la cultura en les últimes nits de l’any”.