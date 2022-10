El galió 'Andalucía ' visitarà Dénia

El galió Andalucía visitarà pròximament Marina Dénia. Un imponent navili, rèplica dels llegendaris galions de la nostra història que podrà ser visitat del 16 al 20 de novembre.

El vaixell té 55 metres d'eslora, d'iroc i pi, amb sis cobertes i quasi mil metres quadrats de superfície vèlica en les seues set veles, construït amb acurat rigor històric al nostre país.

Durant la seua estada a Dénia, el públic podrà pujar a bord i recórrer les seues cobertes, conéixer els seus detalls, la seua navegació, com era la vida dels seus tripulants i la història dels galions espanyols que durant més de tres segles van solcar els oceans. L'experiència es completa, a més, en pujar a bord d'un vaixell que hui dia navega per les mars del món amb una jove tripulació que compta amb les més sorprenents experiències al llarg de les seues llargues travessies. El galió ha navegat ja més de 55.000 milles nàutiques i ha visitat ports de tot el món com Xangai, Singapur, Hong Kong, Manila, Nova York o Quebec.

Un autèntic museu flotant de la nostra cultura marítima, que actualment alberga l'exposició “Lotería de ida y vuelta”. Una mostra realitzada per Loterías y Apuestas del Estado, sobre l'origen del nostre sorteig més popular, la seua història, la seua vocació social i com va passar per diferents països americans i per Filipines al llarg de tres segles a bord dels galions.