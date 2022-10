Sandra Gómez assegura que el soterrament de les vies de València és una realitat

La vicealcaldessa de València i candidata socialista a l'Alcaldia de València, Sandra Gómez, ha manifestat la seua satisfacció davant la publicació en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del conveni entre l'Ajuntament de València, la Generalitat i el Govern per a l'execució del canal d'accés, que inclourà el soterrament de les vies i la remodelació de l'estació de Joaquín Sorolla, entre altres, per un valor de quasi 550 milions d'euros.

Sandra Gómez ha posat en valor que es tracta d'una de les operacions més importants i històriques de València, que fa més de 40 anys que esperem. Amb el soterrament de la cicatriu ferroviària, ha subratllat que “s'uniran definitivament els barris del sud que per fi podran desenvolupar-se i comptar amb les dotacions i infraestructures que necessiten per a millorar la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes”.

A més, ha advertit que la publicació d'aquest conveni “ha posat de manifest com formacions com el PP i Compromís van tergiversar, van intoxicar i van intentar no contar la veritat sobre aquesta operació”. “Intentaven dir que no s'anava a fer, embolicant els Pressupostos Generals de l'Estat”, ha lamentat, però ha aplaudit que amb la publicació en el BOE “hui és una realitat incontestable que els governs socialistes compleixen amb els valencians i les valencianes”.

“Sincerament ara m'agradaria que aquestes formacions ens explicaren què diran després de dies embolicant i tergiversant sobre aquesta qüestió”, ha denunciat. A més, ha afirmat que a l'Ajuntament “tots sabem perfectament que aquestes obres es faran, que estan licitades i que es desenvoluparan l'any que ve”. Per tant, ha advertit que qui “ha intentat embolicar, intoxicar i tergiversar la veritat amb finalitats electoralistes, crec sincerament que ha demostrat la poca credibilitat que pot tindre de cara a la ciutadania”.

Inversió ferroviària històrica

Tal com va explicar la candidata socialista després de la publicació del projecte de Pressupostos Generals de l'Estat (PGE 2023), el Govern d'Espanya preveu una inversió ferroviària històrica per a València, ja que, dins de les actuacions a desenvolupar en el marc de la integració a València, s'inclou la dotació d'Adif AV per a l'execució del nou canal d'accés i remodelació de l'estació Joaquín Sorolla de 99,8 milions. Es tracta d'una inversió, en part finançada pel Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), a la qual se suma la dotació per a la terminal València-Font de Sant Lluís de 18,4 milions.

En aquella primera valoració, Gómez ja va assegurar que els pressupostos generals garantirien “el començament de les obres de canal d'accés davant dels comptes ficticis que presentava el PP i que mai van beneficiar València”.

Gómez va recordar que en 2004-2010 va ser el Govern socialista el que va fer la línia d'alta velocitat Madrid-València davant del 2011-2018, quan amb el Govern del PP no hi va haver cap gran inversió ferroviària”. “En 2019, de nou amb un Govern socialista, es va signar el conveni per al finançament i la licitació de l'obra de major envergadura de la història de la ciutat, que és la que hui recullen aquests pressupostos generals per a iniciar-ne l'execució”, va destacar.