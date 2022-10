El Suprem tomba el 'prohibit acomiadar' que va regir durant la pandèmia

El Tribunal Suprem ha tombat la doctrina del 'prohibit acomiadar' que va regir durant la primera part de la pandèmia i que limitava a les empreses cessar els seus empleats al·legant els efectes de la covid sobre els seus comptes. Els magistrats de l'alt tribunal consideren que els cessaments no podien ser declarats automàticament nuls i unifica així doctrina davant les divergències d'opinions que havien anat mostrant els diferents tribunals superiors de justícia. Els magistrats bascos, per exemple, s'havien abonat a la tesi de qualificar de nuls els cessaments per covid, mentre que els madrilenys o els catalans van apostar per la improcedència. De fet, el TSJC va arribar a aprofitar una de les seues sentències per a criticar la redacció de la norma, atesa l'ambigüitat que aquesta va generar.

La llavors ministra de Treball -hui també és vicepresidenta segona-, Yolanda Díaz, va tractar de frenar una potencial allau d'acomiadaments a l'inici de la pandèmia i redirigir-los cap a la figura dels ERTO. El plantejament era que les companyies amb una greu afectació sobre la seua activitat, ja fora per prohibició d'operar -com els bars, que van ser tancats- o per la caiguda de la demanda, no recorregueren a l'acomiadament dels seus empleats per a estalviar costos. I per a això es va crear una norma que va regir mentre va estar vigent el primer estat d'alarma -que també va tombar el Suprem-. Aquesta invalidava les causes covid com a justificatives d'acomiadament.

Ara l'alt tribunal ha publicat el seu veredicte sobre aquesta doctrina, tombant les interpretacions més maximalistes de la norma, que consideraven que l'empresa estava obligada a readmetre l'empleat cessat (acomiadament nul). L'altra interpretació, l'improcedent, permet a la companyia triar entre la readmissió o el pagament d'una indemnització de 33 dies per any treballat. El Suprem, en una nota informativa que avança la sentència, dictamina que l'acomiadament "no ha de qualificar-se de nul, llevat que hi haja alguna dada específica que ho justifique". I cita com a excepcions la vulneració d'un dret fonamental, l'elusió de les normes procedimentals sobre acomiadament col·lectiu o la concurrència d'una circumstància subjectiva generadora d'especial tutela.

Els magistrats contravenen frontalment l'argumentari de Díaz, que va presentar la norma amb la frase: "No es pot utilitzar la covid-19 per a acomiadar". "Ni la referida norma conté una vertadera prohibició, ni les conseqüències que hi haja un acomiadament fraudulent en comporten la nul·litat. [...] De la mateixa manera, tampoc el recurs de l'ERTO apareix com una vertadera obligació", avança el Suprem en la seua nota.