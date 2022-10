El València CF veu "bona predisposició" en Diakhaby per a seguir

Després de moltes compareixences de premsa, Gennaro Gattuso va acabar passant la pilota a Miguel Ángel Corona en matèria de negociacions. El secretari tècnic ha comparegut i, entre altres assumptes, ha respost sobre les situacions més candents: la de Mouctar Diakhaby i la de Toni Lato, que estan en dos punts molt diferents.

Primer de tot es va remetre a la situació del defensor francés, amb el qual "hi ha converses obertes i sentim bona predisposició i veurem en els pròxims dies". Diakhaby acaba contracte aquesta temporada i al gener podrà negociar amb qualsevol club. El València no s'ha assegut a negociar amb ell fins a aquest moment, però Corona va voler mantindre un discurs positiu i optimista: "Temps hi ha sempre que hi haja predisposició. Però no depén només d'una part. Hi ha hagut moments amb possibilitats que el jugador isquera. Ara l'important és que sentim que hi ha una bona predisposició. Està feliç amb nosaltres. És el seu millor moment ací. Està molt feliç i involucrat. Per això estem més a prop de la renovació", va assenyalar Corona sobre el francés, que està sent el líder de la defensa de Gattuso.

Un puzle en el qual encaixar Lato

Per qui encara no s'ha mogut fitxa és per Toni Lato, i no està descartada la seua renovació, encara que per a Corona es tracta d'una qüestió d'encaix: "És un tema candent i és com ho ha dit el míster. Cal tindre en compte que hi havia un tema prioritari que era Gayà. Hem estat quasi 2 anys intentant convéncer-lo i renovar-lo. Això fa que tinguem dos grandíssims jugadors en la posició per a l'any que ve (Gayà i Jesús Vázquez) i en tenim un tercer com Toni, que estem encantats amb el seu rendiment. S'obri ara un període d'anàlisi perquè estem molt contents amb ell", va exposar el secretari tècnic, que vol saber com poder acoblar tres laterals esquerres en l’equip abans de negociar amb un Lato al qual pretenen Bologna i Ajax, tal com va avançar SUPER.