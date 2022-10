Zelenski insta en la Fira del Llibre de Frankfurt a la unió d'Europa "per a lluitar per la llibertat"

El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, s'ha dirigit a la comunitat internacional del món editorial aquest dijous, virtualment a través de videoconferència, en la segona jornada de la Fira del Llibre de Frankfurt en la qual Espanya és el país convidat d'honor i on, com ha recordat el mateix líder ucraïnés, falten dos països que abans hi estaven habitualment presents: Rússia i l'Iran. "Esdevenen menys presents en el camp de la cultura i al mateix temps més presents on tot es destrueix, no sols la cultura, sinó també la vida i els seus elements essencials", hi ha afegit.

"El que més necessita Europa ara és estar unida en la lluita per la llibertat", ha començat Zelenski: "En lloc d'exportar cultura, l'Iran exporta mort, en lloc d'importar cultura, Rússia importa mort, i després l'escampa", ha alertat, no sols a Ucraïna, sinó a "l'Europa unida". "Quan les persones manquen de coneixement, són més fàcilment manipulables pels polítics", ha avisat també el líder ucraïnés, els missatges del qual s'han pogut escoltar des d'una pantalla gran davant l'auditori del Harmonie Hall del palau de congressos que acull la Fira de Frankfurt, una de les cites del sector del llibre més importants del món. Zelenski ha al·ludit a Putin i la invasió russa d'Ucraïna valorant la importància de la cultura per a combatre les mentides i difondre la veritat. "Crear, publicar i distribuir llibres sobre aquells que afeblien Europa (...). La gent hauria de conéixer els que estaven empoderant els estats terroristes (…). Han de saber que la llibertat pot resistir fins i tot quan molts creuen que no és possible. El coneixement és la resposta als que tenen por, als que manipulen i als que no creuen. Llibres, documentals, articles, reportatges, aquestes són les respostes". Ser testimonis Zelenski ha convidat a visitar Ucraïna "editors, autors, empresaris i figures públiques, educadors i periodistes" per a ser testimonis i contar el que ocorre allí, "les amenaces a les quals encara ens enfrontem (...) i que altres nacions d'Europa també podrien enfrontar". Després de les paraules de Zelenski, han intervingut en l'acte Jesús Badenes, CEO de Grupo Planeta, en representació del Convidat d'Honor, i Oleksander Afonin, president de l'Associació Ucraïnesa d'Editors i Llibreters. "Llegir desenvolupa l'empatia, un sentiment que necessitem més que mai en aquests dies. En els pròxims mesos i anys, tots junts, hem d'assegurar-nos de llegir autors ucraïnesos, augmentar la nostra cooperació amb els nostres homòlegs ucraïnesos i posar els nostres llibres a disposició a Ucraïna", ha assenyalat Badenes, brindant el suport del sector al país ara en guerra. Està previst que dissabte que ve l'esposa del president ucraïnés, Olena Zelenska, participe en una de les xarrades de la fira de manera presencial.