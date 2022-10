La Guàrdia Civil investiga l’homicidi d’un home a la seua casa d’Albalat de la Ribera

El cadàver d’un home de 72 anys ha aparegut en un habitatge de la localitat d’Albalat de la Ribera amb signes d’haver patit una mort violenta.

La Guàrdia Civil es troba investigant el possible homicidi de l’home, el cos del qual es va descobrir quan els bombers van accedir a la casa després que una veïna telefonara, a primera hora del matí, a l’Ajuntament per a alertar de la mala olor que eixia de l’habitatge i es mostrara preocupada per no haver vist la víctima, que vivia sola, des de feia diversos dies.

Escenari d’una mort violenta

Després de l’angoixant telefonada de la veïna al consistori, l’alcalde de la localitat ha avisat la Guàrdia Civil i els bombers, que s’han desplaçat fins a la casa.

Quan els agents de l’institut armat han accedit a l’habitatge, s’han trobat amb l’escenari d’una mort violenta. Han procedit a precintar el lloc i han donat avís als especialistes del Laboratori de Criminalística de la Comandància de València, així com al Grup d’Homicidis, també de València, que s’han fet càrrec de la investigació de la mort de l’home, que s’hauria produït fa uns dies.