Pego destina 299.533 euros a una nova zona d’aparcament

L’Ajuntament de Pego habilitarà una nova zona d’aparcament al carrer Llavador, en l’espai on ara hi ha l’antic centre de salut de la localitat.

El projecte preveu una inversió de 299.533 euros, que seran finançats íntegrament pel consistori pegolí, i permetrà crear un espai per a l’estacionament de 24 vehicles, amb dues places reservades per a persones amb mobilitat reduïda. D’aquesta manera, s’atén, com va destacar la regidora d’Urbanisme, Laura Castellà, “una demanda dels veïns de fa anys”.

Una de les particularitats del projecte, segons va comentar la regidora, és que es mantindrà l’antiga coberta del mercat que hi havia allà a finals dels anys 60. “Va ser una mesura circumstancial, perquè s’estava treballant en les instal·lacions que havien d’allotjar el mercat municipal, on es troba ara”, va subratllar l’arxiver municipal, Joan Miquel Almela.

A més de la coberta, les obres respectaran, “i s’intentarà recuperar”, un gran mural amb data de 1967 que encara roman en un dels murs que envolten el recinte i en el qual es pot veure la relació de preus d’alguns dels productes que es venien en el mercat d’aquella època.