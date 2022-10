Rècord de nits tropicals a València

L’observatori de la ciutat de València ha registrat, la matinada d’aquest divendres, una temperatura de 20,3 graus, la qual cosa suposa que ja en són 113 les nits d’enguany en les quals la mínima no ha baixat dels 20 graus. Segons l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), per aquestes dates de l’any, la mínima normal estaria en valors inferiors a 15 graus, per la qual cosa estem tenint temperatures nocturnes entre cinc i sis graus superiors a la mitjana normal.

Descens de les mínimes aquest cap de setmana Encara que s’espera un descens de les mínimes aquest cap de setmana, aquestes seguiran en valors molt suaus, segons les fonts. La capital valenciana és l’únic municipi de la Comunitat Valenciana on la mínima ha superat els 20 graus, en una matinada en la qual la temperatura més baixa s’ha registrat a Ademuz (València), on el termòmetre ha marcat 12,9 graus.