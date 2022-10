Ribó anuncia cinc centres culturals, la recuperació de l’estació del Grau i una entitat de gestió per a la Marina en 2023

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha exhibit, en la seua primera intervenció en el debat de l’estat de la ciutat, capacitat de gestió davant de la crisi, després de la qual València està vivint “una vertadera renaixença”. Els mitjans de comunicació internacionals, ha recordat, enalteixen la ciutat “sostenible, moderna i saludable” que és ara València, ha dit Ribó, que s’ha centrat a fer balanç de gestió i realitzar alguns anuncis com la creació de cinc nous centres culturals, la cessió per part d’Adif de l’estació del Grau, la creació d’una acceleradora publicoprivada per a fomentar les start-ups i l’impuls a una altra empresa mixta per a la implantació de sistemes d’energia renovable a la ciutat.

L’alcalde també ha anunciat que hi haurà dues noves convocatòries del bo del comerç, una a la primavera i una altra a la tardor. Així com la rehabilitació de 600 habitatges de més de 50 anys a Natzaret, Sant Marcel·lí, Beteró i la Malva-rosa. Ribó ha recordat que València ha canviat el model de mobilitat per a relegar el cotxe i donar prioritat al vianant. “Una cosa que no ha sigut fàcil ni barata”, ha dit, al mateix temps que ha recordat les propostes per a continuar avançant en la renaturalització de la ciutat, en concret, de grans avingudes com Ausiàs March o el bulevard verd de Federico García Lorca. L’alcalde ha reivindicat un districte de la innovació a la Marina de València i ha anunciat, poc després de fer-se públic que l’Autoritat Portuària de València ha pres el comandament de les concessions d’aquest enclavament davant de l’impàs en la formació del nou ens gestor després de la liquidació del Consorci València 2007, que en 2023 serà una nova entitat de gestió de l’Ajuntament i la Generalitat. En l’apartat de les reivindicacions, l’alcalde ha tornat a reclamar un estatus especial per a València amb l’aprovació de la carta de capitalitat i la creació d’una comissió de seguiment de les inversions del Govern a la ciutat, insistint en el compromís de l’Estat amb l’obra del soterrament de les vies del Parc Central.