Xàtiva premia huit comerços per la promoció i l’ús del valencià

L’Ajuntament de Xàtiva ha lliurat, aquest divendres, els II Premis a l’Ús del Valencià en el Comerç Local de Xàtiva en un acte que ha tingut lloc a la Casa de Cultura, amb la presència de l’alcalde, Roger Cerdà.

En total, s’han atorgat huit reconeixements entre els comerços que han participat en aquesta iniciativa, amb una inversió municipal de 4.000 euros. L’acció té com a finalitat potenciar, valorar i premiar l’ús de la llengua pròpia en els establiments comercials.

El primer premi, dotat amb 650 euros, ha recaigut en la Llibreria la Costera, mentre que el segon ha sigut per a l’Horta de Carlampio (620) i el tercer per a Centro Dental Moscardó (580). El quart premi ha sigut per a l’acadèmia Rytmus Xàtiva (530) i el cinqué per a Moscardó Golocash (480). La resta de negocis premiats han sigut la Senda del Corredor (6é, 430 euros), Confecciones Esplugues (7é, 380 euros) i Siglo XVIII (8é, 330 euros).

Per a valorar aquests premis, s’ha tingut en compte la retolació (interior i exterior) i el material imprés de l’establiment (cartes i menús diaris, bosses comercials, factures i albarans, fullets comercials i publicitaris, etiquetatge, adhesius i embolcalls, publicitat en mitjans de comunicació o associacions, etc.).

Cal tindre en compte que les empreses premiades en la convocatòria de l’any 2021 no podien presentar-se a aquesta segona edició del premi, organitzat per l’Oficina de Promoció i Ús del Valencià de la Regidoria de Política Lingüística, amb la col·laboració de la Diputació de València.

“La intenció de l’Ajuntament és continuar promovent aquesta iniciativa en els pròxims anys, per la qual cosa animem els comerciants a emprar el valencià en els seus locals”, ha manifestat l’alcalde Roger Cerdà, que ha destacat que “la iniciativa pretén valorar i estimular l’ús del valencià en el sector comercial de la nostra ciutat”.