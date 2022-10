Adoración, víctima mortal 1.165 per violència masclista a Espanya

Adoración tenia 27 anys i era natural d’Alcoi (Alacant). Diumenge passat, la seua parella la va assassinar presumptament en la casa que compartien des del Nadal passat i després va tractar de suïcidar-se.

La Delegació del Govern contra la Violència de Gènere ha confirmat, aquest dilluns, la naturalesa masclista del crim: Adoración és la víctima mortal número 35 de la violència de gènere a Espanya, la 1.165 des que van començar a elaborar-se les estadístiques de feminicidis en l’àmbit de la parella en 2003.

La jove va ser assassinada amb un ganivet en el bany de la seua casa la matinada d’aquest diumenge. El presumpte agressor, de nom Guillermo i de 29 anys, es va tirar per la finestra després de matar-la. Va ser traslladat a l’hospital, on roman custodiat per la Policia.

No hi havia denúncies prèvies per violència de gènere i Adoración no tenia fills o filles, ha informat la Delegació del Govern contra la Violència de Gènere.

De les 35 dones assassinades per les seues parelles o exparelles de l’inici de l’any ençà, 7 tenien menys de 30 anys. En 10 dels 35 assassinats, els agressors van posar fi a la seua vida, per la qual cosa no podran ser jutjats pels seus crims, i 6 més ho van intentar.

La ministra d’Igualtat, Irene Montero, ha exhortat a revisar “fins a l’últim protocol per a erradicar la violència masclista” i que, així, les vides de les dones “deixen d’estar marcades per la violència”.