El Govern demana a Brussel·les flexibilitat per a donar a la gigafactoria més ajudes en un segon PERTE

El Govern ha demanat a Brussel·les flexibilitat per a poder aportar més ajudes a la gigafactoria de bateries de VW a Sagunt en un segon PERTE. L’executiu ja havia demanat una flexibilització dels terminis per a poder donar fons públics a Ford i ara ha estés la petició per a millorar les subvencions a Volkswagen després de l’ultimàtum llançat per la multinacional alemanya que va deixar en l’aire el projecte valencià. La ministra d’Indústria, Reyes Maroto, ha confirmat, aquest matí, durant la seua visita a la factoria de Ford a Almussafes, l’interés del Govern per estendre el termini per a garantir les inversions. La ministra ha confirmat que demà es comunicaran les subvencions a l’electrificació.

El Govern fa setmanes que busca fórmules per a ampliar les ajudes europees a l’electrificació a projectes com el de Ford i ara l’ha estés a Volkswagen. La multinacional estatunidenca va renunciar a l’agost a 106 milions del PERTE del vehicle elèctric i connectat (VEC) per a electrificar la factoria d’Almussafes, perquè no li dona temps a executar la inversió en dos anys i mig (el termini exigit per Brussel·les), però té ara una segona oportunitat. El Ministeri d’Indústria ja ha consultat a la Comissió Europea la possibilitat d’ampliar el calendari per a executar les inversions vinculades al PERTE més enllà de juny de 2025 de cara a llançar una segona convocatòria amb els fons sobrants.