L’esquerra escenifica la seua unitat amb la reforma fiscal

Una imatge val més que mil paraules i en política n’hi ha moltes de les dues. Per això, a primera hora del matí, la fotografia que ha exhibit l’esquerra valenciana és la dels tres màxims representants del Consell junts, mostrant unitat, instants després que el ple extraordinari de l’executiu autonòmic aprovara la reforma fiscal que fins hui havia generat algun frec entre socis.

Ximo Puig, Aitana Mas i Héctor Illueca s’han reunit per a analitzar els detalls de la reforma fiscal que aquest dilluns ha aprovat el Consell. L’acord es va tancar diumenge a la vesprada, per la qual cosa la reunió del matí és més un gest de cara a la galeria dels símbols que adoben el terreny dels afectes polítics que una acció clau en el desenvolupament de la modificació impositiva que afectarà les rendes valencianes ja en la pròxima declaració de 2023.

Els màxims representants institucionals de les tres formacions que componen el Govern valencià han mostrat la seua sintonia davant de l’acord que s’ha assolit amb una reunió posterior. La reforma fiscal havia alçat diferències entre els socis, especialment entre PSPV, d’una banda, i Compromís i Unides Podem, d’altra banda, sobre la necessitat o no de compensar la baixada de tributs anunciada per Puig a les rendes de menys de 60.000 euros amb una pujada als salaris més alts.

Pacte per a 2024

Finalment, a falta de desgranar els detalls en una roda de premsa que compartiran la vicepresidenta i portaveu, Aitana Mas, i el conseller d’Hisenda, Arcadi España, la primera de Compromís i el segon del PSPV, l’acord a què han arribat els tres partits del Botànic és augmentar impostos a les rendes més altes, però fer-ho a partir de l’any que ve, una cosa que no es notaria fins a la declaració de 2024, una vegada passades les eleccions.

El motiu d’aquest retard és que les baixades d’impostos sobre l’IRPF sí que es poden fer retroactives, però no les pujades. D’aquesta manera, la mesura tindria vigor a partir de 2023 i entraria dins de la declaració fiscal que s’ha de fer en 2024, després, per tant, de les eleccions autonòmiques i generals de 2023. Aquest escenari obri la possibilitat a algun canvi posterior en funció dels resultats en les urnes.

El pacte de la reforma fiscal aplana encara més la negociació per als pressupostos de 2023. Aquests entren en l’última fase i comencen el seu compte arrere per a ser aprovats, una cosa que ha d’estar tancada abans del 31 d’octubre, per la qual cosa quedaria un mes.