La Policia Local admet que no pot combatre sola el botelló i demana ajuda a altres institucions

El cap de la Policia Local de l’Ajuntament de València, José Vicente Herrera, ha admés aquest matí les dificultats del cos “per a controlar el botelló a la ciutat”, on hi ha fins a 30 punts conflictius cada setmana. Al seu judici, “la manera de vida i els costums dels valencians conviden a viure al carrer”, però, al mateix temps, “és necessari garantir el dret al descans dels veïns”. Així, doncs, entén que, per a garantir aquesta convivència ciutadana, “és necessària la participació i l’ajuda d’altres delegacions de l’Ajuntament i d’altres institucions”, de manera que es puguen canviar els hàbits que condueixen a aquests problemes de convivència.

José Vicente Herrera ha llançat aquesta petició durant els actes de celebració del Dia de la Policia Local de València, en els quals el regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, també ha anunciat “la formació d’una nova policia de proximitat que arribarà a tots els barris de la capital valenciana” i que millorarà “la connexió amb la ciutadania”. Tant Herrera com Cano han recordat les incorporacions que s’estan duent a terme en la plantilla policial i han destacat, particularment el regidor, el canvi que ha experimentat aquest cos des de 2015, amb un govern d’esquerres en el consistori i amb Joan Ribó en la vara de comandament.