Un 80 % dels espanyols pateix dolor almenys una vegada a la setmana per estrés laboral

Un 80 % de la població a Espanya pateix dolor lleu o moderat almenys una vegada a la setmana a causa de l'estrés laboral, segons ha revelat una enquesta realitzada a un miler de persones de diferents comunitats autònomes espanyoles.

Segons aquesta enquesta, feta per la farmacèutica barcelonina Ferrer, el dolor més recurrent entre la població adulta espanyola és el mal de cap (50%) -59% en el cas de les dones- i el dolor muscular (52%), seguit del dolor articular (40%) i el dolor menstrual (19%), aquest últim més comú entre les dones joves.

El paracetamol com a primera opció

L'enquesta també revela que el paracetamol és la primera opció a la qual recorren per a tractar els símptomes d'aquest dolor lleu o moderat, i que la majoria el pren "perquè funciona, els senta bé i li ho ha recomanat el metge".

Quant a l'origen d'aquest dolor, la majoria el relaciona amb l'estrés laboral, encara que molts també han destacat que podria ser per malaltia, traumatisme o, en menor mesura, l'ús de les mascaretes amb l'arribada de la covid-19.

Professionals de la salut

Un 56% dels enquestats afirma acudir a un professional de la salut per a tractar aquest dolor lleu o moderat, i reconeixen que el paracetamol és la primera recomanació del metge com a tractament.

El 44% restant recorre a altres fonts de consulta com poden ser la farmàcia, els familiars o les cerques en Internet, i també afirma que entre les seues principals opcions de compra està el paracetamol com a medicina per a alleujar els símptomes.