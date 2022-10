El Govern admet que els diners per a la gigafactoria són insuficients i en promet més

El Govern admet que els diners que hui concedirà al grup Volkswagen per a impulsar la gigafactoria de bateries a Sagunt són insuficients i promet més fons en el segon Perte per al desenvolupament del Vehicle Elèctric i Connectat (VEC) que prepara per a l'any que ve. La ministra d'Indústria, Reyes Maroto, va assegurar ahir a València que aquesta segona línia del Perte «acomoda bona part de la inversió» pública a la qual aspira l'empresa alemanya. Ara falta que la multinacional germànica accepte seguir avant amb el projecte de Sagunt sense tindre garantida la quantia final de fons públics. L'empresa alemanya aspirava a captar mil milions d'euros per a l'electrificació de les seues plantes a Espanya i la construcció de la gigafactoria i rebrà prop de 400 milions. La planta de Sagunt comporta una inversió de 3.500 milions, i la creació de 3.000 llocs de treball directes i 12.000 d'indirectes.

Volkswagen va rebre inicialment 167 milions d'euros per al seu procés d'electrificació a Espanya, una xifra molt allunyada de les seues pretensions. El grup alemany està a l'espera de conéixer la xifra definitiva després de les al·legacions que va fer a l'estiu. Després de rebaixar les seues expectatives, la multinacional confiava a obtindre almenys 700 milions d'euros, però la xifra final rondarà els 400 milions, com ha estat informant Levante-EMV. Davant aquesta situació, l'empresa alemanya s'ha plantejat avortar el seu projecte a Sagunt. Reyes Maroto va confirmar ahir que faran públiques les xifres hui, però ja ha avançat que per a tots els projectes del Perte VEC s'han concedit només 880 milions d'euros dels 3.000 milions previstos inicialment (un 30 %). L'executiu treballa en un segon Perte VEC per a cobrir les expectatives d'empreses com ara Volkswagen i Ford. Reyes Maroto, que ahir va visitar la factoria de Ford, va confirmar que estan treballant amb la Comissió Europea per a flexibilitzar els terminis. «Hem adjudicat fons molt importants» al projecte d'electrificació de l'empresa alemanya. «Fa molt de temps que treballem amb el grup Volkswagen. Estarem a l'altura i reforçarem les inversions perquè la gigafactoria i les inversions que Volkswagen ha compromés en el Perte estiguen a l'altura de les seues necessitats». Maroto: "Estic convençuda que si som més ambiciosos, el projecte es farà dins del termini i en la forma escaient" La ministra d'Indústria va admetre que les ajudes públiques a la gigafactoria de Sagunt s'han quedat curtes. «Sabem que són insuficients», va assegurar. La ministra va afegir: «Estic convençuda que si som més ambiciosos sobre la inversió que necessita Volkswagen, aquest projecte (que és una prioritat per al Govern i Volkswagen) es farà dins del termini i en la forma escaient». Límits legals Reyes Maroto va avançar que el segon Perte «acomoda una bona part de la inversió» que reclama el gegant alemany de l'automoció. Els criteris seguits pels funcionaris encarregats de tramitar el Perte VEC impedeixen al Govern donar a Volkswagen més de 400 milions d'euros davant dels 700 que reclama l'empresa germànica pels condicionants tècnics que imposa Brussel·les. Aquests condicionants obliguen al fet que la inversió es destine íntegrament a la innovació, ja que els fons no estan pensats per a «sufragar formigó». Incentius El Govern estudia amb el Consell la via dels incentius regionals. «És un instrument que hem posat també a la disposició d'aquest projecte per a poder reforçar-lo i complir amb les expectatives que té el grup», va assegurar la ministra. En aquest sentit, el cap del Consell, Ximo Puig, va confirmar aquest cap de setmana que la Generalitat «arribarà al límit de les seues possibilitats" per a retindre el projecte de la gigafactoria.