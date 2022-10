Comença a València un "front excepcionalment càlid" que deixarà temperatures de més de 30 graus

A punt d'acabar octubre, amb més d'un mes de tardor per darrere, i mitja Espanya es prepara per a viure un "front excepcionalment càlid" que pot deixar temperatures de més de 33 graus en alguns punts de la península Ibèrica i que al Mediterrani "no baixaran dels 20 graus".

Així ho anuncien alguns comptes especialitzats en l'anàlisi i divulgació de la meteorologia i confirma també la mateixa Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), que assenyala que "estem a les portes d'un nou episodi càlid, molt inusual per a l'època". De fet, tals són les previsions que aquest organisme no descarta "que aquest octubre siga el més càlid de la sèrie històrica a Espanya", i que la situació s'estenga fins i tot a la primera quinzena de novembre. Estamos a las puertas de un nuevo episodio cálido, muy inusual para la época. Con él, no descartamos que este octubre sea el más cálido en España de la serie histórica. Las condiciones claramente más cálidas de lo normal probablemente continúen en la primera quincena de noviembre pic.twitter.com/i1FQB0BETf — AEMET (@AEMET_Esp) 25 de octubre de 2022 La calor arriba a València amb calitja Aquest episodi d'altes temperatures estarà acompanyat de la presència de pols en suspensió procedent del nord d'Àfrica, així que la calitja no abandonarà els cels de València en els pròxims dies. Les anomalies tèrmiques que s'esperen durant aquest "front excepcionalment càlid" presentaran temperatures entre 8 i 10 graus per damunt dels valors habituals per a aquesta època de l'any. En alguns punts del vessant mediterrani l'episodi de calor ja està en marxa. En el cas de València, les altes temperatures no ens han abandonat pràcticament des que va finalitzar l'estiu.