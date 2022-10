Almenys tres persones van morir durant la construcció dels estadis del Mundial de Qatar

Tres persones han mort en els últims anys en les obres de construcció dels estadis per al Mundial de Qatar 2022, ha confirmat a dpa la FIFA, que va informar també d'altres 37 defuncions més, encara que el Comité Organitzador ha assegurat que no van ocórrer en els llocs de construcció i van ser registrades com a morts no relacionades amb el treball.

Qatar ha sigut criticat durant anys pel tracte que reben els treballadors immigrants al país, i el periòdic britànic The Guardian va assegurar l'any passat que milers de treballadors de països asiàtics han mort allí. Qatar ha dit que s'han dut a terme reformes, que les morts es van deure a diversos motius i no van ser desproporcionades atesa la quantitat de treballadors presents d'aquests països. Els grups de drets han demanat un fons de compensació que també compta amb el suport de la Federació Alemanya de Futbol (DFB). El president de la DFB, Bernd Neuendorf, viatjarà a Qatar a finals d'aquest mes juntament amb la ministra d'Interior alemanya, Nancy Faeser, i va dir que "les qüestions de drets humans discutides entorn del torneig estaran en el centre del viatge". El Mundial se celebrarà del 20 de novembre al 18 de desembre.