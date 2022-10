Més de 80 voluntaris participen en el World Cleanup Day del Parc Tecnològic de Paterna

Dissabte passat va tindre lloc la celebració del World Cleanup Day en el Parc Tecnològic de Paterna, esdeveniment mundial que se celebra en 180 països amb el qual es pretén sensibilitzar sobre la importància que cada persona des de la seua responsabilitat contribuïsca a la neteja i el manteniment del medi ambient.

En el cas del Parc Tecnològic de Paterna, es van reunir més de huitanta voluntaris en una jornada celebrada en un gran ambient de col·laboració i centrada en dues de les principals zones verdes del parc. El resultat va ser la recollida de 10,6 kg de plàstic, 3,5 kg de paper, 9 kg de residus orgànics, dels quals 2 kg corresponien a puntes de cigarret, i 0,6 kg de vidre, per a un total de 23,78 kg de residus recollits. A més, per als més xicotets es va organitzar una plantació d’arbres i diferents espècies de flora, cedides per l’empresa pública de serveis.

Al costat de l’EGM Parc Tecnològic de Paterna, l’esdeveniment va comptar amb la implicació de diferents empreses del parc, com és el cas d’Edwards Lifesciencies, Gestión y Servicios de Paterna i Complejo Educativo Mas Camarena, així com representants del col·lectiu Bio Agradables, que van desenvolupar una xarrada de sensibilització i el suport del fòrum Paterna Ciutat d’Empreses.