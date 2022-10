La Mar de Tapas torna a Duanes de Xàbia del 4 al 6 de novembre amb les millors bocades marineres

La gastronomia més marinera torna a Xàbia juntament amb La Mar de Tapas. L’associació d’empresaris de Duanes recupera aquesta acció de dinamització durant el cap de setmana del 4 al 6 de novembre amb la participació de 15 establiments del barri que presentaran les seues millors bocades en una ruta de tapes per l’hostaleria del port.

La presidenta de Xàbia Port, Cande Ros, ha detallat que l’esdeveniment començarà divendres a la vesprada, seguirà dissabte en horari de dinar i sopar i diumenge en el de dinar. Les tapes hauran d’elaborar-se amb fruits de la mar com a ingredient principal i tindran un preu de 2,80 euros el tiquet. També hi haurà preu especial per a les begudes i fins i tot una proposta per a postres.

Com a animació hi haurà fira d’artesania d’autor els tres dies, música d’ambient i activitats infantils dissabte i diumenge de matí. Com a proposta especial hi ha la que oferiran els Júniors de Duanes, que enguany celebren el 40 aniversari, i s’han volgut involucrar organitzant una espècie de gimcana de caràcter familiar titulada “La carta perduda de Sorolla”, amb la qual podran divertir-se xicotets i majors, ha explicat María Buigues. Serà dissabte, a partir de les 17 hores en el passeig.

La regidora de Foment Econòmic i de Duanes, Marta Bañuls, s’ha mostrat il·lusionada perquè el port recupere aquesta fira –és la seua novena edició– després d’una aturada de dos anys. Bañuls ha destacat que el cap de setmana del 4 al 6 Duanes tindrà moltíssima activitat, ja que a més de l’oferta gastronòmica també hi haurà música i activitats infantils i algunes de les activitats programades en el festival Xàbia Negra, com ara vermuts literaris o presentacions.

Tant des de Xàbia Port com des de l’Ajuntament han animat a tota la població i als visitants perquè aprofiten aquesta agenda per a gaudir de Duanes i de tots els atractius que té.