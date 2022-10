El preu de la llum rebota un 5 per cent el dijous

El preu de l’electricitat en el mercat majorista pujarà dijous més d’un 5 % fins als 114,5 euros el megawatt hora (MW h), quan es compleixen huit dies des que no s’aplica l’anomenat mecanisme ibèric, d’acord amb els resultats de la subhasta que ha tingut lloc aquest dimecres.

El límit al gas no s’aplicarà aquest dijous per huitena vegada des que va entrar en vigor el passat 15 de juny pel fet que la seua cotització per al dijous en el Mercat Ibèric del Gas (Mibgas), en el qual s’acosta als 39 euros, continua per davall dels 40 euros/MW h fixats pel Govern com a preu màxim fins a finals d’any.

L’electricitat se situarà novament per damunt de la barrera dels 100 euros/MW h després que durant la setmana passada registrara els tres preus més baixos de l’any, amb valors de 73, 81 i 85 euros/MW h. Malgrat això, el preu de la llum en el mercat majorista es mantindrà molt lluny dels més de 226 euros/MW h que es pagaven fa un any, un descens en el qual influeix tant la major producció renovable com l’abaratiment del gas natural en els mercats internacionals a causa de l’acumulació d’emmagatzematge de cara a l’hivern.

En aquesta ocasió, el preu final coincideix novament amb el del mercat majorista (114,5 euros/MW h), ja que aquest dijous no caldrà fer cap ajust per a compensar les centrals que usen gas natural per a generar electricitat.

La franja horària més cara serà entre les 8.00 i les 9.00, quan l’electricitat es pagarà a 172 euros/MW h, mentre que la més barata, entre les 4.00 i les 5.00, arribarà als 90 euros/MW h.

A Itàlia, l’electricitat es pagarà demà a 162 euros el MW h; a Alemanya, a 125 euros; a França, a 122 euros, i al Regne Unit, a 81 lliures (uns 93 euros). A Portugal, on també s’aplica el límit al gas destinat a la generació elèctrica en virtut de la coneguda com a excepció ibèrica, el preu serà el mateix que a Espanya, país amb el qual comparteix mercat.