Samu Castillejo torna al rescat

Samu Castillejo pot ser la gran novetat en el València-Barcelona de dissabte a Mestalla. L’extrem dret s’ha recuperat de la lesió en el costat que li va impedir disputar els últims quatre partits de La Lliga i ja entrena amb normalitat al costat de la resta de companys. “Ready” (preparat), escrivia en les seues xarxes. El malagueny estarà a la disposició de Gennaro Gattuso contra els blaugrana si l’evolució és positiva. La idea del tècnic és que torne a la llista de convocats. La seua titularitat és més complicada perquè fa quasi un mes que el futbolista està parat sense competir treballant al marge del grup. El pla del preparador físic és que vaja agafant ritme en els pròxims dies sota la supervisió dels metges.

Gattuso recupera un jugador que havia sigut fonamental en l’arrancada de temporada amb set titularitats en les set primeres jornades del campionat. El jugador va haver de retirar-se lesionat el passat 2 d’octubre amb un problema intercostal en l’RCD Stadium. El jugador va ser canviat en el descans de l’Espanyol-València i des de llavors no ha tornat a participar amb l’equip. Samu s’ha perdut les quatre últimes trobades de La Lliga: contra Osasuna, Elx, Sevilla i Mallorca. El neerlandés Justin Kluivert va ser el triat pel tècnic per a substituir-lo en tres d’aquests quatre partits. L’única excepció es va produir en el Sánhez Pizjuán, quan el tècnic va apostar per Yunus Musah i va avançar la seua posició de migcampista a extrem.

No tot van ser bones notícies a la ciutat esportiva de Paterna. Eray Cömert es va quedar en el gimnàs recuperant-se de les molèsties que li van impedir jugar dissabte contra el Mallorca. Les molèsties no han remés totalment, encara que el club espera que entre dimecres i dijous s’incorpore al grup. Gattuso compta amb l’internacional suís per a frenar el Barcelona.