La desocupació a la C. Valenciana creix en 23.300 persones en el tercer trimestre

La desocupació va repuntar de manera significativa en el tercer trimestre de l’any a la Comunitat Valenciana, segons les dades fetes públiques hui per l’enquesta de població activa (EPA). La desocupació va augmentar en 23.300 persones, amb la qual cosa el nombre de desocupats en l’autonomia es va situar en els 341.900. Només Madrid, amb 38.300 desocupats més, va registrar una pujada en nombres absoluts més elevada que la Comunitat Valenciana. Sumades les dues regions, la xifra final supera els 60.800 en què va augmentar la desocupació a Espanya.

En termes relatius, l’increment del 7,3 % de la Comunitat Valenciana és molt superior al 2,08 % del conjunt del país, però es veu superat, a més de per Madrid, per altres autonomies, com ara Astúries (15,4 %) o Múrcia (19,31 %). En la comparativa interanual, el territori experimenta un descens de gran importància, en concret, de 58.700 desocupats menys (un 14,65 %), en aquest cas superior al 12,78 % (436.500 menys) de la mitjana nacional. Només Catalunya, Andalusia i Canàries presenten registres més elevats. Del total de desocupats, 147,6 són homes i 194,3, dones.

Ocupació

El final de la temporada turística i la conjuntura econòmica, amb cada vegada més consens entre els experts en el fet que ens dirigim cap a una recessió de magnitud encara desconeguda, són el context en el qual es produeix l’augment intermensual de la desocupació a la Comunitat Valenciana. No obstant això, en termes d’ocupació, l’autonomia recupera exactament la mateixa quantitat que persones que es troben desocupades. És a dir, creix en 23.300 (l’1,08 % més) i arriba als 2,19 milions de persones. En aquest cas, la regió està per damunt del 0,38 % de la mitjana espanyola, en què el nombre d’ocupats puja en 77.700. Només Catalunya, el País Basc i Balears tenen millors dades.

Població activa

En relació amb el tercer trimestre de l’any passat, la Comunitat Valenciana experimenta un increment de l’ocupació de 107.700 (un 5,17 % més). Es tracta de la pujada absoluta més gran, només superada pels 133. 000 d’Andalusia.

Tant la desocupació com l’ocupació pugen al mateix temps que també ho fa amb força la població activa, que puja fins als 2,53 milions de persones després d’augmentar en 46.600. En aquest cas, la Comunitat Valenciana és l’autonomia que té el registre més alt. Justament per darrere apareix Catalunya, amb 43.600. En el conjunt d’Espanya, la pujada és de 138.500.