Un exdiputat declara en el cas Alqueria que Orengo i Vera van ser els que van distribuir les àrees

L’exportaveu del PSPV en la Diputació de València i exdiputat de Carreteres en la institució provincial, Pablo Seguí, ha declarat hui com a testimoni en el judici del cas Alqueria que van ser José Manuel Orengo i José Luis Vera els que van distribuir les àrees en la Diputació de València, i, per tant, en Divalterra durant la negociació del pacte de govern entre el PSPV i Compromís per a dirigir la Diputació de València en 2015.

Seguí, que va passar breument després per Presidència de la Generalitat abans de recuperar la seua professió (“agricultor, amb molta honra”, ha dit a la sala) a Chella, ha assegurat que la distribució dels set primers alts directius en Imelsa (després de Divalterra) “parteix de la negociació del Govern” en la Diputació de València que “van concretar els gerents amb Vera en el disseny de les àrees amb els directors al capdavant”. L’exdiputat, a les preguntes de l’advocat Manolo Mata, ha afegit que en les negociacions del pacte de Govern “no va participar el senyor Jorge Rodríguez”, ja que abans que fora triat “un sector volia que fora Diana Morant (llavors alcaldessa de Gandia i hui ministra de Ciència) i un altre, Jorge Rodríguez. Es va decidir per Rodríguez pocs dies abans”, per la qual cosa la distribució d’àrees li va vindre donada. Com van fer en la jornada d’ahir diversos testimonis, l’exdiputat Pablo Seguí també ha defensat que l’organigrama en Imelsa (després Divalterra) es va fer perquè “l’empresa estava putrefacta, amb la reputació per terra i amb un exgerent que reconeixia que anava a robar (en referència a Marcos Benavent). Aquesta era la situació. L’organigrama va ser per a tindre controlada l’empresa, que era l’empresa del ionqui dels diners. Una situació per a estar espantat, jo que vinc d’un poble xicotet”, ha defensat.