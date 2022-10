València restaurarà “El Parotet”

L’Ajuntament de València, en concret, la Regidoria de Cultura que dirigeix Glòria Tello, procedirà a la rehabilitació pictòrica del “Parotet”, l’emblemàtica escultura de Miquel Navarro, que s’ha convertit en un símbol de la ciutat.

Els tècnics municipals, la regidora Glòria Tello i el mateix Miquel Navarro han visitat l’estructura de ferro per a ultimar tots els detalls tècnics que s’han d’incloure en els plecs del concurs que convocarà el consistori per a procedir a restaurar l’obra.

L’objectiu de Glòria Tello és que per al pròxim 7 d’octubre de 2023, dia en què es compleix el 20 aniversari de la inauguració del monument, estiga acabat el decapatge i restaurat i pintat el “Parotet”.

“Aquesta intervenció –assenyala Tello– rondarà els 80.000 euros perquè es requerirà una grua de grans dimensions per a escometre-la”. En aquest moment, s’està en procés de redacció dels plecs, posteriorment es passarà a la contractació i s’adjudicarà l’obra. Tot això comportarà almenys 8 mesos, amb la qual cosa la regidora afirma que hi ha “temps suficient” perquè a l’octubre es puga reinaugurar.

Entre altres aspectes, “en el plec de condicions es farà constar que l’empresa que guanye el concurs ha de tindre un especialista en restauració de ferro”.

El mateix Miquel Navarro ha mostrat la seua satisfacció perquè es procedirà a restaurar la capa externa de la seua libèl·lula gegant perquè, en realitat, “l’estructura no té degradació física”.

La seua obra, conta, està construïda en ferro i mesura 46 metres. “Per tant, encara que vinga un huracà, no el derroca”. L’artista està encantat per l’afecte que tenen els valencians a la seua enorme i estilitzada creació. “Té un valor totèmic, és un insecte, però també recorda a una figura faraònica que camina”, ha comentat. Igualment, s’aprofitarà l’actuació per a millorar la il·luminació i donar-li més realç a l’estructura artística i a la mateixa rotonda.