El PP demana incloure la inversió en la gigafactoria de Volkswagen en els pressupostos de la Generalitat

El PPCV ha presentat aquest dijous en les Corts una proposició no de llei en la qual insta el Consell a incloure una partida en els pressupostos autonòmics que reculla la inversió que s’ha acordat amb el grup Volkswagen per a desenvolupar la gigafactoria de bateries per al cotxe elèctric que la multinacional planeja alçar a Sagunt i que ara ha deixat en l’aire al·legant que els fons són inferiors als que havia promés el Govern.

La síndica del grup popular en les Corts, María José Catalá, ho ha anunciat en la sessió de control al Consell d’aquest dijous en les Corts. La portaveu ha justificat la iniciativa “davant de la falta de compromís” que, segons ella, mostra el Botànic amb el projecte. En la proposta de resolució que ha lliurat a la taula de les Corts, el PP valencià admet que la iniciativa és “clau” per a la “transformació de la indústria automobilística” autonòmica i nacional i assumeix que “l’ajuda que ha anunciat el Govern és una xifra molt inferior a l’esperada quan va anunciar el compromís d’obrir la gigafactoria de Sagunt”. Per això, reclamen al Consell introduir una “partida específica equivalent a les quanties necessàries per a complir amb el compromís econòmic de les administracions” amb el grup alemany, de manera que es “garantisca” la instal·lació de la planta en territori valencià.