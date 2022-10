Quart de les Valls ja gaudeix de la seua falla

Quart de les Valls ja gaudeix de la seua particular setmana fallera. Com fa uns dies van fer Canet d’en Berenguer, Estivella o Benavites, la població de les Valls s’ha beneficiat de la iniciativa que ha posat en marxa la Diputació de València i el Gremi d’Artistes Fallers per a portar aquesta festa a municipis poc acostumats a viure tan de prop aquesta celebració.

En el cas de Quart, l’encarregada del monument ha sigut Tedi Chichanova, amb una creació que porta per lema Quina por. Entre les activitats previstes per a aquests dies i després de la Plantà d’ahir, aquest divendres hi haurà un taller de manualitats, el qual tindrà continuïtat dissabte amb un altre dedicat al manga. Jocs tradicionals, cercaviles, concert i dolçainers completen el menú abans que a les 23 hores es procedisca a la Cremà del monument.