Europa premia les polítiques ambientals de València amb la capitalitat verda 2024

Les inversions en infraestructures verdes per a previndre o lluitar contra el canvi climàtic, l'aposta per la mobilitat sostenible o les mesures aplicades en favor de l'estalvi energètic li han valgut a València ser designada com a Capital Verda Europea de 2024. Ahir, la Comissió Europea va atorgar aquest reconeixement a la capital valenciana. Cap a les 19 hores, la notícia es va fer pública a la ciutat francesa de Grenoble, fins on es va desplaçar una delegació formada per regidors i regidores, així com per tècnics que van defensar la idoneïtat de la capital valenciana per a aconseguir aquest reconeixement. L'alcalde, Joan Ribó, va encapçalar aquesta delegació i el vicealcalde Sergi Campillo i la vicealcaldessa Sandra Gómez van defensar la candidatura valenciana al matí.

La designació verda de la capital valenciana per a 2024 va ser acollida amb gran alegria pels membres de la delegació desplaçada a França. Besos, abraçades i selfies no van faltar per a celebrar aquesta distinció. També ho van celebrar amb entusiasme la resta de regidors de l'equip de govern (Compromís i PSOE), així com algun de l'oposició, i els convidats que van seguir la gala de lliurament d'aquests guardons des de l'Àgora situada a la plaça de l'Ajuntament de València. En aquest edifici efímer construït per una altra capitalitat de València, la del disseny, s'hi va poder veure els regidors Aarón Cano, Lluïsa Notario, Javier Mateo, Maite Ibáñez, Pere Fuset, Alejandro Ramon, Isabel Lozano, Lucía Beamud i Narciso Estellés celebrar el guardó, saltant d'alegria i després brindant amb cava. A més, estaven també el president de les Corts Enric Morera, la vicepresidenta del Consell Aitana Mas i les conselleres Isaura Navarro i Rebeca Torró, i la síndica de Compromís Papi Robles. Tots ells i elles també van saltar d'emoció en conéixer que el cap-i-casal s'havia imposat a la ciutat italiana de Càller. 17 En confirmar-se la bona nova, no va faltar la disparada d'un castell de focs artificials i la foto oficial de totes les autoritats al balcó consistorial. La capital valenciana, nova Capital Verda Europea 2024, segueix els passos de ciutats modèliques en el camp del medi ambient i les infraestructures verdes com Tallín (Estònia), Grenoble, Lahti (Finlàndia), Lisboa, Oslo, Nijmegen (Països Baixos), Essen (Alemanya), Bristol (Regne Unit), Ljubljana (Eslovènia), Copenhaguen, Nantes, Vitòria o Hamburg. Fins hui només la ciutat basca de Vitòria, en 2012, havia aconseguit aquest guardó a Espanya. Els 4 eixos principals de la candidatura de la capitalitat verda europea de València, que és el resultat d'un intens treball fet en els últims anys, són l'increment de la infraestructura verda i la promoció de la biodiversitat urbana, la missió climàtica i l'eficiència energètica, la mobilitat sostenible i la recuperació de l'espai públic i l'alimentació sostenible vinculada a l'Horta. Tots aquests elements han decantat la balança en favor de València. Encara que tot l'equip de govern (Compromís i PSPV) s'ha bolcat per a aconseguir aquest reconeixement, el vicealcalde Sergi Campillo ha sigut qui ha tripulat el projecte des del principi. En l'oposició, PP i Ciutadans també han donat suport a aquesta candidatura. Només Vox hi va votar en contra. De fet, en la delegació valenciana hi havia representants dels partits que van donar suport a la iniciativa: la regidora del PP Paula Llobet i el regidor de Ciutadans Fernando Giner. A tots ells, així com a les universitats i a les institucions que han col·laborat en la candidatura, l'alcalde, Joan Ribó, traduït pel mateix Campillo a l'anglés, els va donar les gràcies quan va pujar a l'escenari per a recollir el premi. També es va recordar de tots aquells que van lluitar per tindre un Saler verd o un riu verd en comptes d'una autopista. «Hem treballat molt per a fer una ciutat més sostenible i amable, una ciutat més resilient davant del canvi climàtic», va explicar Ribó al Palau d'Esports de Grenoble. Així mateix, aquesta designació «és un compromís per a treballar per una ciutat cada vegada més verda sense deixar ningú arrere». «És un orgull i una responsabilitat», va concloure Ribó entre aplaudiments de la sala i felicitacions. Per la seua banda, Fernando Giner (Cs) va ressaltar: «M'ha agradat molt que l'alcalde haja reconegut que l'èxit ha sigut gràcies al conjunt de tots els valencians». Finalment, María José Catalá, portaveu del PP, va concloure: «És el reconeixement a tota una trajectòria de ciutat, fa 60 anys que estem fent la València Verda».