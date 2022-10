L’espenta europea a les ressonàncies: 29 noves màquines per arribar als hospitals valencians

El pla de recuperar els serveis de ressonància magnètica dels hospitals (que feia més de 20 anys que estaven en mans privades) necessitava, per a ser un èxit, un pilar fonamental: diners. Els equips amb els quals s’estava treballant en els centres públics eren propietat de la unió d’empreses adjudicatària (Erescanner) i alguns estaven pendents de renovació. La donació de l’amo d’Inditex de 30 milions per a equips de diagnòstic i tractament del càncer va suposar un primer pas (ja que va facilitar que s’instal·laren set noves ressonàncies en llocs com Requena que mai n’havien tingut un), però no era, ni des de lluny, suficient.

L’espenta real perquè els serveis públics de ressonàncies es convertisquen en autosuficients o almenys, prou operatius per a no haver de dependre de la sanitat privada arribarà d’un altre costat, d’Europa. Perquè seran els fons europeus promesos a través del Pla de recuperació Next Generation EU els que de veritat facilitaran que els serveis de diagnòstic per imatge dels hospitals públics valencians tinguen màquines noves i a bastament.

L’objectiu és poder assumir per si sols tota la demanda de ressonàncies que hi ha i poder prescindir dels contractes de suport que hi ha ara amb la privada per a derivar 54.000 proves anuals de les províncies de València i d’Alacant i altres 15.000 que s’adjudicaran per a Castelló, la Plana, la Marina Baixa i Torrevieja. En principi, aquestes derivacions tenen data límit, ja que s’han plantejat fins que els serveis funcionen mentre els equips s’organitzen i acaben d’arribar les màquines, però sí que és cert que la demanda actual està per damunt del normal, per culpa de la pandèmia, i que creixerà a futur, atesa la importància que les proves d’imatge estan cobrant a detectar de manera primerenca i fins i tot per a tractar no només càncers sinó altres patologies.

On aniran les máquines

En total, la Conselleria de Sanitat rebrà quasi 23 milions d’euros de fons europeus a través del pla Inveat (d’inversions en alta tecnologia) per a comprar 29 noves ressonàncies magnètiques que es distribuiran en 17 hospitals de les tres províncies. El pla busca renovar tots els equips que tinguen almenys dotze anys de vida útil, i n’hi ha d’alguns que ja són pròxims a les dues dècades.

5 per a l’Hospital La Fe. Actualment el servei té tres màquines i alguna té fins a 17 anys. Amb les del pla Inveat se’n renovaran les velles i es guanyaran dos equips.

3 per a l’Hospital Doctor Balmís (General d’Alacant)

2 per a l’Hospital General de Castelló

2 per a l’Hospital Clínic

2 per a l’Hospital de Sagunt

2 a l’Hospital Francesc de Borja de Gandia

2 a l’Hospital d’Elx

1 a l’Hospital de la Plana

1 a l’Hospital de la Malva-rosa

1 a l’Hospital Arnau de Vilanova de València

1 a l’Hospital de Llíria

1 a l’Hospital de la Ribera

1 a l’Hospital de Xàtiva

1 a l’Hospital d’Ontinyent

1 a l’Hospital d’Elda

1 a l’Hospital de Torrevieja

1 a l’Hospital d’Orihuela

1 equip per a una unitat mòbil

Les adjudicacions de cadascuna de les màquines (que s’ha fet per separat) ja han acabat, amb la qual cosa ara només queda esperar el “desembarcament”. Experts consultats per aquest diari expliquen que els concursos amb les grans empreses (Siemens, Philips o General Electrics, entre altres) s’han fet de manera separada, ja que cada aparell té unes característiques especials i s’han fet peticions “individualitzades”. Així, per exemple, els dos equips que rebrà el Clínic serà un de General Electrics, amb un valor d’1,5 milions d’euros, i un altre de Siemens per 670.000 euros.

En aquests moments, i segons han explicat fonts de la Conselleria, cada departament està licitant les obres per a crear i adequar els espais que albergaran aquests equipaments d’alta tecnologia que tenen característiques tècniques especials. A Elda, per exemple, ja han començat els treballs per a crear la sala on anirà l’equip.

Altres 50 equips d’alta tecnologia

Les 29 ressonàncies són només una part del paquet de nous equips d’alta tecnologia que arribaran a la sanitat pública valenciana. Gràcies als fons europeus s’esperen altres 50 equips d’avantguarda, entre aquests, 18 TAC, 13 acceleradors lineals o 4 equips d’angiografia vascular.