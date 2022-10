El pont de Tots Sants es mantindrà amb temperatures suaus a la Comunitat Valenciana. Així ho afirma Samuel Biener, geògraf i membre del Laboratori de Climatologia de la Universitat d’Alacant (UA) i col·laborador en Meteored. “La situació no canviarà molt respecte al que estem vivint aquests dies, encara que sembla que els termòmetres baixaran lleugerament”, detalla. Això sí, encara amb un ambient “més temperat del normal per a l’època”.

Un descens que afecta tant les màximes com les mínimes, la qual cosa suposa l’adeu a les nits tropicals (aquelles en les quals no es baixa dels 20 graus). Almenys, de moment. “En zones de muntanya, on a hores d’ara ja és habitual tindre fred, les temperatures nocturnes no baixaran segurament dels 10 graus. En la costa, es mantindran entre 15 i 17 graus”, assegura l’expert.

Quant a les màximes, afig Biener, en la costa “se superaran els 25 graus, mentre que a l’interior i en pobles de muntanya passaran dels 20 graus”. En concret, ahir es van registrar 29,2 graus a Atzeneta del Maestrat, la dada més alta de tota la Comunitat Valenciana. Després d’aquest municipi, es va posicionar Villena, amb 28,5 graus; el Pinós i Utiel, amb 28,4, i Chelva, amb 27,8, segons l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).

En els pròxims dies continuarà el pas de “núvols mitjans i alts”

Per als pròxims dies, Biener comparteix que continuarà el pas de “núvols mitjans i alts”. “Entre els dies 1 i el 2 de novembre sembla que pot entrar aire fred en altura i no es descarta que s’hi puguen produir alguns ruixats febles o moderats, però molt dispersos”, anuncia l’expert. Així, per al dia de hui, l’Aemet preveu “nuvolositat alta en tot el territori”, amb “possible calitja en zones altes”. Les temperatures seguiran “sense canvis o en descens lleuger” i bufarà “vent fluix variable amb predomini del component est a la vesprada i amb intervals de nord-est moderat en el litoral sud d’Alacant”.