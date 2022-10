Torrent renova les pistes de pàdel del Parc Central

L'Ajuntament de Torrent ultima els preparatius per a la celebració del Tau Ceramica Torrent Challenger la setmana vinent. Així, en els últims dies s'està escometent la renovació de les pistes de pàdel de les instal·lacions esportives del Parc Central, on es disputarà la fase classificatòria de la competició del 31 d'octubre al 2 de novembre, amb la substitució de les moquetes i de les xarxes per unes de nova generació i millor qualitat.

“Estem treballant perquè el torneig es dispute en les millors condicions possibles, donant un impuls a les instal·lacions esportives perquè s'ajusten als requeriments d'una competició de tal calibre i importància, equiparant-les a altres pistes de primer nivell”, explica la regidora d'Esports, Susi Ferrer, qui també destaca que “a més els aficionats i les aficionades al pàdel de la nostra ciutat podran gaudir d'unes pistes renovades, més ben equipades i més modernes”. Més de 100 parelles d'esportistes Així, del 31 d'octubre al 6 de novembre, es reuniran a Torrent un total de 96 parelles masculines i 60 femenines per a participar en aquesta cinquena data del Challenger, l'esdeveniment pertanyent al circuit World Padel Tour i organitzat per Ultimate Padel Company (UPC), que compta amb un premi de 35.000 euros per a cada categoria i classificarà les 16 millors parelles masculines i femenines per a la Race Challenger Final de Còrdova el mes de desembre. La primera fase de la prova, disputada al Parc Central, serà d'assistència lliure i gratuïta i les entrades per a la fase final, que se celebrarà al Pavelló del Vedat del 3 al 6 de novembre, poden adquirir-se en el web del World Padel Tour Challenger (https://wptchallenger.com/). Així mateix, cal destacar que la fase final serà transmesa a través de l'streaming oficial del World Padel Tour.