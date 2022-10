Benidorm Fest 2023: nova data per a la venda d’entrades

RTVE ja ha anunciat la data en la qual eixiran a la venda les entrades del Benidorm Fest 2023, la segona edició de la preselecció espanyola per a triar el candidat a Eurovisió 2023. Les entrades per a assistir a l’esdeveniment a Benidorm eixiran a la venda el pròxim 7 de novembre, encara que en un primer moment eixirien a la venda demà, 1 de novembre.

La corporació pública també va anunciar els presentadors de la nova edició d’aquest concurs, que va coronar Chanel l’any passat. Mónica Naranjo, Màxim Huerta i Inés Hernand seran els mestres de cerimònies.

Levante-EMV va donar a conéixer alguns dels detalls de la nova edició del Benidorm Fest, amb més aforament que l’any passat i un nou recinte per a concerts i xarrades.

El director general de Turisme va anunciar la creació del Benidorm Fest Village perquè els eurofans “puguen seguir el festival tota la setmana amb música, visites de participants, actes culturals, exposicions, xarrades, conferències sobre el festival i la seua història”, va detallar en un comunicat.

Candidats

Aquesta decisió es pren després de l’anunci dels 18 artistes seleccionats per a participar en la pròxima edició del Benidorm Fest, amb noms com ara Blanca Paloma, Alfred García o Agoney.

Com en la passada edició, s’han acceptat no només les candidatures “cantant + cançó”, sinó també les cançons que encara no tenen cantant que les interprete. Paral·lelament a aquest càsting en línia, RTVE també va convidar directament intèrprets i autors/autores de reconegut prestigi del panorama musical actual perquè presenten les seues propostes al procés de selecció.