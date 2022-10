El Consell presenta un pressupost rècord de 28.438 milions

El Pressupost de la Generalitat per a 2023 ja està en les Corts, on inicia el recorregut per a aprovar-lo abans que acabe l’any. És el huité pressupost de l’esquerra valenciana, que els ha aprovats tots dins del termini.

El pressupost consolidat arriba als 28.438 en un context d’incertesa econòmica per les conseqüències de la pujada de preus que afecta la butxaca de milers de famílies i empreses. Són uns comptes rècord. La vicepresidenta, Aitana Mas, i el conseller d’Hisenda, Arcadi España, han remarcat el missatge d’estabilitat en un context d’incertesa que vol enviar el Consell del Botànic. El pressupost, sense incloure les operacions financeres, és de 22.116 milions davant dels 20.716 milions, una pujada del 6,8 %. España assegura que el pressupost vol donar una resposta a aquesta crisi derivada de la inflació, també a l’emergència climàtica. El pressupost de la Generalitat ha crescut en una dècada en deu mil milions, de 12.453 a 22.116. Destaca que l’impacte del deute és inferior en un context de pujada d’interessos per a l’any que ve. El conseller respon que s’amplia el termini per a pagar en un moment de greu incertesa mundial. El total de la despesa social arriba als 22.000 milions d’euros, la qual cosa suposa el 83 % de la despesa. La Conselleria d’Economia i Sectors Productius és la que més creix, amb un 22 %, seguida de Política Territorial i Obres Públiques, amb el 17 %. El Consell atribueix aquest ascens al fet que la majoria de fons europeus tenen entrada a través de la Conselleria d’Economia. Les 61 entitats que integren el sector públic instrumental incrementen la seua dotació en 260 milions. El sector públic passa a 3.979 milions. Al sector públic s’incorporen les institucions firals, les ITV i es crea l’Institut de la Memòria Democràtica. El Consell destaca que cada 24 hores la Generalitat destina 50,2 milions en despesa social, que arriba a la xifra rècord de 22.043 milions, el 83,13 % del pressupost, i afig que es potencien les conselleries productives per a reforçar el creixement econòmic i generar ocupació (3.859 milions, un 8,5 % més que en 2022). A més, malgrat la xifra rècord de transferències del model de finançament per a 2023 amb 13.928 milions, el Consell inclou la partida reivindicativa per a l’infrafinançament de 1.336 milions, però ja no inclou els altres mil milions que sí que apareixien en el pressupost anterior. La reforma fiscal augmenta l’esforç de les rendes altes amb una nova tarifa, una alça en patrimoni per a rendes de més d’1,3 milions i un nou tipus per a transmissions d’immobles que superen el milió d’euros.