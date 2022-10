Més de la meitat de les comarques valencianes perden ocupació en el tercer trimestre de l’any

La desacceleració del mercat laboral valencià, constatada dijous passat per l’enquesta de població activa (EPA), que va revelar un sorprenent augment de la desocupació de 23.300 persones a la Comunitat Valenciana en els mesos centrals de la temporada turística, té el seu reflex en les diferents parts que componen el territori autonòmic: més de la meitat de les comarques valencianes –en concret, 19 de 33– van veure com es reduïa el nombre d’afiliacions a la Seguretat Social en el tercer trimestre de 2023 respecte del segon. Per tant, en totes es va destruir ocupació, segons les últimes dades de l’Institut Valencià d’Estadística (IVE).

En conjunt, la Comunitat Valenciana es va mantindre estable en aquesta magnitud econòmica. Només va guanyar 955 afiliacions, un 0,0 % més, i va arribar fins als 2,015 milions, gràcies al comportament de la província de València, on va pujar un 0, 5%, mentre que a Alacant i Castelló va baixar en termes intertrimestrals un 0,2 % i un 1,4 %, respectivament. Tant és així que només el Vinalopó Mitjà, el Baix Vinalopó i l’Alacantí, en la primera, i l’Alt Palància i l’Alt Millars, en la segona, es van deslliurar dels descensos. En la de València, les comarques que van tindre registres positius van ser el Racó d’Ademús, que va tindre un millor comportament de l’autonomia, amb un 6 %, els Serrans, el Camp de Túria, l’Horta Nord, l’Horta Sud, València, la Plana d’Utiel-Requena, la Canal de Navarrés i la Costera. En l’anàlisi respecte del tercer trimestre de 2021, només dues comarques de la Comunitat Valenciana registren un descens en les afiliacions, d’acord amb un període que es veia clarament marcat per les restriccions per a lluitar contra les successives onades de la covid-19. Les dues són a la província de València: la Costera i la Ribera Baixa. En el conjunt de l’autonomia es va produir un increment del 3,5 %, és a dir, 67.641 nous afiliats, amb la qual cosa el total es va situar en els ja esmentats 2,015 milions. Hi va haver increments considerables, com l’11,6 % de l’Alt Maestrat o el 10 % de la Marina Baixa. En el tercer trimestre de 2022 hi havia a la Comunitat Valenciana un total de 41 municipis amb més de 10.000 habitants afiliats a la Seguretat Social. D’aquests, només la Vall d’Uixó va obtindre una evolució negativa respecte del període comprés entre juliol i setembre de l’any passat. Els increments més elevats van correspondre a Benidorm (8,8 %), Torrevieja (7,4 %) i la Vila Joiosa (7,3 %). Per sectors d’activitat, les afiliacions han disminuït respecte del segon trimestre en 4.641 en la indústria i en 1.039 en la construcció, mentre que han augmentat en 5.363 en agricultura i en 1.271 en els serveis. En comparació amb el mateix període de l’any passat, els associats a la SS baixen en 7.574 en l’agricultura i pugen en 6.109 en la construcció, en 60.859 en els serveis i en 8.246 en la indústria. El nombre d’afiliacions amb contracte indefinit van augmentar en termes intertrimestrals en 65.110 i en 261.892 respecte del tercer trimestre de 2021, mentre que els temporals van disminuir en 63.245 i en 191.627, en cada cas, en un clar símptoma dels efectes de la reforma laboral.