L’acusació particular rebaixa la petició de la pena de presó per a Neymar, Rosell i Bartomeu

L’acusació particular exercida per l’empresa brasilera DIS ha rebaixat de cinc anys de presó a dos anys i sis mesos la petició de pena per al jugador Neymar per un delicte de corrupció entre particulars en el traspàs en 2013 del davanter del Santos al FC Barcelona. No obstant això, manté que se li inhabilite per a exercir la seua professió durant el període de condemna. Aquesta rebaixa també l’aplica per a la resta dels imputats. En concret, per als expresidents del Barça Sandro Rosell i Josep Maria Bartomeu, als quals se’ls reclamava també cinc anys de presó, es rebaixa a quatre per al primer i dos i sis mesos per al segon.

Per al pare de l’estrella carioca, Neymar da Silva Santos, sol·licita quatre anys de presó i per al Barça, una multa de 57 milions d’euros. La mare de Neymar ha resultat absolta en retirar-li l’acusació. I, només de manera subsidiària, és a dir, si els jutges no consideren creïble l’acusació principal, han introduït Santos i el seu exdirectiu, Odilio Rodrigues. Com està passant des de la segona sessió del judici, fa dues setmanes, ni el jugador ni els seus pares han comparegut pel permís que li va concedir el tribunal per a absentar-s’hi. En el cas del davanter, perquè poguera disputar els partits i s’entrenara.

L’acusació particular s’ha quedat sola en les imputacions. El fiscal Luis García Cantón va retirar divendres passat els càrrecs contra els acusats de corrupció entre particulars i estafa del cas DIS o cas Neymar 2: des del jugador brasiler al seu pare i a la seua mare, als expresidents del Barça Sandro Rosell i Josep Maria Bartomeu, així com a l’expresident del Santos, Odilio Rodrigues, i als dos clubs. L’acusació pública sosté que els imputats no han comés cap delicte, ni simulat cap contracte, ja que el cas no s’ha construït sobre la base de proves, “ni tan sols indiciàries”, sinó en “presumpcions”. La fiscalia reclamava dos anys de presó per a Neymar i fins a cinc per a altres acusats, a més d’inhabilitació i multes d’entre tres i deu milions.

Disconformitat amb el fiscal

En l’última sessió del judici que té lloc aquest dilluns, l’advocat de l’acusació particular exercida per l’empresa DIS va argumentar en l’informe final per què mantenien les imputacions contra els encausats i va sostindre no només l’existència de delicte, sinó també va mostrar la disconformitat amb la modificació que ha efectuat la fiscalia, que al principi i de manera provisional sí que reclamava penes de presó per a tots els encausats.

Després de la intervenció de l’advocat de l’empresa DIS i d’una segona acusació, en nom d’un sindicat de futbolista brasiler, tocarà el torn a les defenses, entre aquestes, la del Barça. I finalment i abans que el judici quede vist per a sentència, els imputats tenen la possibilitat d’intervindre en els que es denomina la ultima paraula. En aquest sentit, està previst que es facen videoconferències amb París, en el cas de Neymar, i el Brasil.

Segons l’acusació, Sandro Rosell, com a llavors president del Barcelona, va començar les negociacions per a fitxar Neymar en 2011, quan jugava en el Santos. El llavors màxim mandatari blaugrana i el pare del davanter brasiler, que representa el seu fill, van acordar que el Barça pagaria 40 milions al jugador per a assegurar el seu fitxatge en 2014, quan quedara lliure del Santos, i que li anticiparia 10 milions en el moment amb la condició que Neymar havia de retornar els diners si incomplia l’acord. L’any 2013 el Barça va signar un altre conveni amb el Santos per una opció preferent de compra de tres jugadors per 7,9 milions. La sospita és que aquest contracte, igual que altres rubricats per a la celebració de partits amistosos, estava unit al del fitxatge de Neymar. El motiu, segons ells, no pagar el percentatge que li corresponia a la companyia DIS.