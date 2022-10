Puigdemont rebutja acollir-se a una reforma a la baixa del delicte de sedició

L’expresident Carles Puigdemont rebutja la reforma a la baixa del delicte de sedició, que negocien el Govern i ERC. En un text que ha penjat a Twitter, el fundador de Junts per Catalunya opina que les “solucions personals” no resoldran el conflicte polític sobiranista i rebutja obertament que se li incloga en les negociacions sobre aquesta reforma del Codi Penal.

Puigdemont, a més, assegura que “gent del PSOE” li ha visitat en diverses ocasions a Waterloo (Bèlgica) per a oferir-li “expectatives d’un bon tracte, via reforma del Codi Penal, i un indult” si compareixia abans davant del Tribunal Suprem. Una cosa que, per cert, sí que ha fet la consellera Meritxell Serret. L’expresident suggereix que el president del Govern, Pedro Sánchez, està al cas d’aquestes suposades ofertes.

Sobre aquest tema, l’eurodiputat de Junts assegura: “Puc entendre els beneficis que té per a l’Estat espanyol que jo acceptara una resolució basada en la reforma del Codi Penal, però els beneficis per al procés d’independència no els veig enlloc”.

Crítica al PSOE i ERC

Puigdemont es queixa que en les negociacions entre el PSOE i ERC “torne a eixir la necessitat de resoldre la meua situació personal” i insisteix que ell no ho ha demanat ni autoritzat.

En la carta, l’expresident eludeix valorar la decisió d’altres independentistes que sí que han acudit al Suprem o valorar l’indult concedit als presos, entre aquests, dirigents del seu propi partit. I insisteix que rebutja la reforma del delicte de sedició o la hipòtesi de ser indultat després de tres anys de condemna: “Per a la meua vida personal seria un alleujament. Però seria una renúncia política que no estic disposat a acceptar”.