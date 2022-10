Sánchez reclama al PP complir la Constitució “sense excuses”

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha reclamat aquest dilluns al PP que complisca la Constitució sense “excuses” ni “subterfugis” i de principi a fi, dies després que els populars trencaren la negociació per a renovar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ), el mandat del qual fa quatre anys que va caducar, davant de la decisió del Govern de reformar el delicte de sedició.

En un acte d’homenatge a les víctimes del colp d’estat de 1936, la guerra civil i la dictadura, Sánchez ha assenyalat que honrar la Constitució “exigeix una cosa més que proclamar la seua vigència”, és a dir, “complir-la de principi a fi sense excuses ni subterfugis”, ha assenyalat sense esmentar expressament el PP.

A més, ha sostingut que la democràcia i la Constitució són conquestes col·lectives que al seu judici no poden ser “patrimonialitzades en exclusiva” per ningú i que, per contra, han de ser defensades per tots.

“No n’hi ha prou amb acatar des d’una posició passiva”, sinó que s’ha de complir i fer complir “en tots els extrems, des del primer a l’últim dels articles”, ha seguit Sánchez en referència al partit liderat per Alberto Núñez Feijóo.