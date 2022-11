Accepta quatre anys de presó per abusos a un jove discapacitat en un centre de l’Horta

La Secció Tercera de l’Audiència Provincial de València ha condemnat a quatre anys de presó l’exsecretari d’una associació de persones discapacitades per abusos sexuals a un jove, amb un retard intel·lectual del 75 %, a qui li va fer tocaments i, fins i tot, alguna fel·lació en els banys del centre d’ajuda al qual acudia, en un municipi de l’Horta.

El condemnat, de 48 anys i que figura com a investigat per fets molt similars en una altra causa per tocaments a un menor de 17 anys, va reconéixer els fets en el judici celebrat la setmana passada, motiu pel qual se li ha reduït considerablement la pena que sol·licitava en un primer moment el fiscal, que demanava per a ell nou anys de presó.

Així, després d’abonar 6.000 euros en concepte de responsabilitat civil, la Sala accepta els atenuants de reparació del dany i alteració psíquica, tots dos esgrimits per la defensa. Per això se li imposa la pena mínima davant d’un cas d’abús sexual amb accés carnal: quatre anys de presó i deu anys de llibertat vigilada. Així mateix, una vegada complida la pena, no podrà acostar-se a la seua víctima en un termini de deu anys més.

Els fets, dels quals va informar en exclusiva Levante-EMV en el seu moment, es remunten a l’any 2017. L’ara condemnat, prevalent-se de la seua condició de secretari de l’associació de persones discapacitades, va portar la seua víctima, de 22 anys i amb una discapacitat intel·lectual, al bany del centre i, després de tancar el pestell de la porta, va abusar sexualment del jove vulnerable.

Els abusos, alguns amb accés carnal, es van repetir durant un any i mig, fins que, el setembre de 2018, el jove li va confessar al seu pare els motius pels quals no volia tornar a anar al centre en qüestió.