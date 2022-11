Cavani arriba a temps per a Anoeta

Necessitat d’estímuls positius, el València de Gennaro Gattuso es rearma de cara als dos últims partits de Lliga previs a la parada pel Mundial, contra la Reial Societat i el Betis, dos duels orientatius per a les aspiracions de l’equip blanc-i-negre i per a no quedar-se despenjats d’Europa abans d’hora. El tècnic italià recuperarà efectius d’importància capital després de l’al·luvió de baixes patides contra el Barcelona, abans i durant el xoc contra l’equip de Xavi Hernández. La presència més esperançadora és la d’Edinson Cavani. El davanter uruguaià, que es va retirar davant del Barcelona en el minut 17 amb dolor al turmell dret, no pateix cap lesió de gravetat (encara que la molèstia no és nova) i serà de la partida aquest cap de setmana a Anoeta contra la Reial Societat.

El concurs de Cavani s’antulla fonamental en un València que des de fa tres setmanes concentra tots els seus gols en la inspiració de l’experimentat atacant. A més, Gattuso també recuperarà, en la medul·lar, dos futbolistes clau en el seu esquema de joc, com Nico González i Yunus Musah, tots dos absents en l’última jornada contra el Barcelona per l’anomenada clàusula de la por i per sanció. Gattuso recupera pràcticament el seu onze tipus a excepció de les lesions de Mouctar Diakhaby i Ilaix Moriba, als quals se’ls espera ja a la tornada de la interrupció del campionat pel Mundial. La notícia més important és Cavani, que s’ha convertit, pels seus gols i per la seua experiència i carisma en un vestuari jove, en un jugador insubstituïble per a Gattuso. Les sensacions del turmell són bones. La idea del jugador i del cos tècnic és que al llarg de la setmana s’incorpore als entrenaments al costat de la resta de companys, en funció de com responga a les càrregues de treball. El ‘7’ va aprofitar la sessió de diumenge per a tractar-se d’un turmell que li està donant molts problemes aquesta temporada. Arrossega molèsties No és greu, però el gran problema de les seues molèsties és que encara no s’hi ha trobat una solució. Cavani arrossega problemes en la seua articulació en els últims partits. De fet, ja va haver de retirar-se al descans en el partit contra l’Elx pel mateix motiu. Aquell dia, curiosament, Edinson es va ressentir dels seus problemes al turmell després de colpejar la pilota del penal. Aquelles molèsties van tornar dissabte. El futbolista va haver de retirar-se del partit contra el Barcelona en el minut 17. Abans ja es va acostar a la banqueta per a llevar-se l’embenatge amb el qual estava jugant i que no li permetia estar còmode. Cavani ho va intentar, però finalment es va tirar a terra i es va executar el canvi.