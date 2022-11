El Consell complementa fins als 6.000 euros les beques salari de 142 estudiants

La Conselleria d’Innovació ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la resolució per la qual amplia la dotació destinada a 142 estudiants universitaris en concepte de beca salari lligada a renda, per a beneficiar-los amb l’import màxim de 6.000 euros.

El Consell va implantar en 2016 aquest programa de beques salari amb la finalitat de facilitar l’accés a la formació superior i contribuir amb les despeses de matrícula de l’estudiantat universitari amb un import màxim de 6.000 euros a l’any, un programa que, en aquest exercici, compta amb una dotació de 18 milions d’euros d’inversió.

La concessió d’aquestes beques queda condicionada a la resolució de les ajudes de caràcter general que cada curs acadèmic convoca el Ministeri d’Educació. Per tant, una vegada resolta la convocatòria del Ministeri i analitzats els expedients dels alumnes que no van rebre l’assignació màxima prevista, s’ha procedit a atorgar un import addicional de 1.700 euros complementaris als 4.300 euros ja concedits per la Generalitat a 142 estudiants, amb la qual cosa tots els i les estudiants aconsegueixen la quantia màxima de 6.000 euros, estipulada per a aquesta beca.

Inversió extra de 241.400 euros

Així, doncs, s’ha destinat un total de 241.400 euros per a suplementar les beques salaris dels 142 estudiants.

Desglossat per universitats, s’ha complementat amb 1.700 euros l’ajuda rebuda en concepte de beca salari a 52 estudiants de la Universitat de València (UV), 47 de la Universitat d’Alacant (UA), 16 de la Universitat Politècnica de València (UPV), 14 de la Universitat Miguel Hernández d’Elx (UMH), 11 de la Universitat Jaume I de Castelló (UJI) i dos de la Universitat Catòlica (UCV).