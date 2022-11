El Consell quadra uns comptes rècord amb fons de l’Estat, la UE i deute ajornat

Sense necessitat d’esgotar el termini legal com l’any passat i amb una posada en escena més natural i distesa que no reflectia les tensions d’exercicis anteriors, el Consell del Botànic va aprovar, aquest dilluns, un pressupost autonòmic que, per primera vegada, supera els 30.000 milions inclosos tots els conceptes.

Per a quadrar els comptes s’ha hagut d’estirar el capítol d’ingressos fins a xifres rècord, encara que enguany no ha fet falta recórrer a més partides reivindicatives que la ja habitual de l’infrafinançament, que és de 1.336 milions, però no de la denominada de transició a la normalitat de mil milions que es va incloure l’any passat.

Açò no ha sigut necessari per l’ampliació de les transferències de l’Estat, que arriben fins a la xifra rècord de 13.540 milions, un 25 % més (11.653 de lliuraments a compte i 1.887 de la liquidació del sistema de finançament), enfront dels 10.865 de l’any passat.

Aquests majors ingressos de l’Estat han provocat que, en l’últim lustre, les transferències augmenten un 30 %. Entre aquests fons de 13.450 milions i la partida de l’infrafinançament es quadren 15.264 milions.

L’augment d’ingressos arriba també pels fons de la UE, 1.187 milions, i pel refinançament del deute valencià, la major part en mans de l’Estat, que permetrà rebaixar la despesa financera de la Generalitat en 800 milions l’any que ve.

Atendre el deute en 2022 suposa 7.406 milions. No obstant això, per a 2023, es pressuposten 6.607 milions, un 10,8 % menys, la qual cosa permetrà ampliar l’esforç inversor del Consell en un any de molta incertesa per l’impacte de la inflació després de la invasió russa d’Ucraïna.

Ampliació dels pagaments

El conseller d’Hisenda, Arcadi España, explica que s’ha produït una reestructuració del deute, de manera que, en ampliar-se els terminis de pagament, el volum anual a abonar disminueix i aquests diners poden destinar-se a atendre altres urgències, que n’hi ha.

Així, els recursos disponibles per a atendre despesa social augmenten fins i tot encara que els interessos vagen a créixer per la pujada de tipus, com acaba de certificar el Banc Central Europeu.

Aquest refinançament del deute el fa l’Estat perquè quasi tot el deute autonòmic, més de 50.000 milions, està ja en mans de l’Estat. És una nova manera de pal·liar el dèficit de les autonomies més afectades per l’injust sistema de finançament, com la valenciana.

A més, per a quadrar els comptes, s’inclou també el denominat FOGA històric, la despesa que la sanitat valenciana realitza quan atén pacients d’altres autonomies. Es tracta d’una quantitat que augmenta cada any, que ja s’ha situat en 800 milions, però que el Govern, de cap color polític, abona des de fa almenys una dècada, per la qual cosa les opcions d’ingressar aquesta quantitat no semblen elevades en vista dels antecedents. Però el Consell la inclou per a poder ampliar la dotació de recursos l’any en el qual toca fer front a la pujada de la inflació.

La gestió dels números rojos (6.607 milions) continua sent la segona conselleria en volum de despesa, per davant d’Educació (5.520 milions) i per darrere de Sanitat (8.258 milions).

En els comptes per a 2023, la Generalitat superarà per primera vegada en la història la barrera dels 6.000 milions en ajudes i subvencions directes a empreses i ciutadania.

La vicepresidenta Aitana Mas i el conseller Arcadi España han assegurat que la clau és fer costat a les famílies i empreses davant de l’impacte inflacionari.