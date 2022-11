“Les infàncies trans existeixen, no són cap capritx i reconéixer-les salva vides”

Per a Félix Peñalver, activista trans del col·lectiu No Te Prives, no hi ha cap polèmica amb la llei trans pel que fa als menors, perquè “poden prendre aquesta decisió per si sols”.

“Les infàncies trans existeixen. Està demostrat que no és cap capritx, no és un desig, és una realitat i no canvia amb els anys”, explica. Reconeix que hi ha “casos de ‘detrans’”, és a dir, persones que es penedeixen de començar la transició i fan marxa arrere; però considera que “són ínfims”. A més, “el que li passa a moltes persones és que s’adonen que són no binàries, estan fluint”.

En definitiva, Peñalver considera que “la infància trans ajuda a salvar vides perquè reconeix drets que, per exemple, permeten als menors accedir a blocadors”.

En No Te Prives, ha hagut de veure adolescents que, des dels 12 o 13 anys, volen canviar de sexe, però l’Administració els posa pegues. “Aquesta llei els suposarà un món”, afirma.

“Volem el dret a l’autodeterminació, perquè cap jutge ni cap metge ens diga qui som”

La norma estatal de 2007 exigeix dos anys d’hormonació i un diagnòstic psicològic perquè les persones trans puguen canviar-se el DNI. “Volem el dret a l’autodeterminació perquè cap jutge ni cap metge ens diga qui som”, manifesta Peñalver. A la Regió de Múrcia hi ha una llei més avançada, però no s’està aplicant al 100 %, denuncien en No Te Prives.

“Hi ha metges que no la coneixen i centres d’educació en els quals, per exemple, es nega a aquest col·lectiu l’accés als lavabos que trien. El BORM hauria d’arribar a tothom, començant pels trans, ja que no podem defensar els nostres drets si no els coneixem”.

Peñalver assegura estar vivint “amb molta ràbia i por” el retard de l’aprovació de la llei trans, “perquè estan jugant amb les nostres vides”, i recorda que, a Europa, la Comissió va instar tots els països a garantir els drets de la comunitat trans i a despatologitzar la seua condició.