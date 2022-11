Les Valls extrema la higiene en els seus cementeris

Els municipis de les Valls extremen la higiene i la neteja en tots els seus cementeris. “Un any més, intentem cuidar al màxim la neteja, el manteniment i les zones comunes del cementeri de Faura; la vigilància s’extrema i ampliem l’horari d’obertura. Així mateix, la música tornarà a sonar en la jornada de Tots Sants, sonates de violoncel i violí acompanyaran a qui s’acoste a Faura”, afirmava la tinenta d’alcalde, Consol Durán. Les obres de manteniment i millora de la zona nova de la necròpolis de Benavites; “hem millorat la connexió entre la part nova i la vella; un any més, cuidem l’accés, la neteja i l’atenció als veïns que s’hi volen acostar”, afegia Carlos Gil, alcalde de Benavites. D’altra banda, a Quart de les Valls, el consistori ha impulsat una intervenció per a extremar la higiene en el seu cementeri, “s’han segellat totes les tombes buides per a evitar nius d’insectes o altres animals. Hem intensificat la neteja i les tasques de decoració i manteniment de l’entrada”, comentava Néstor Albert, alcalde de Quart. A Benifairó, el consistori ha reparat i ha condicionat jardineres i espais comuns. “Des de dissabte passat s’ha intensificat el servei de neteja. A més, s’ha programat un control d’ordenació de trànsit per a l’accés, és una zona complexa i pretenem que la jornada transcórrega amb normalitat”, afegia Toni Sanfrancisco. El cementeri de Quartell manté la seua singularitat com l’únic de la comarca de titularitat de l’església; les tasques de manteniment i millora es desenvolupen en col·laboració amb l’Ajuntament, encara que la gestió de l’espai és parroquial.

Al llarg del dia de hui, les parròquies celebraran la seua litúrgia en els cinc cementeris de les Valls, el calendari de misses permetrà als creients acompanyar els seus familiars en l’eucaristia de Tots Sants.