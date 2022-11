Manises reconeix l’ús del valencià en els negocis locals

L’Ajuntament de Manises ha lliurat els Premis a l’Ús del Valencià en el Comerç Local, que tenen com a objectiu valorar i reconéixer la utilització de la llengua i l’actitud proactiva en l’atenció dels establiments comercials. En els últims anys, cada vegada són més els consistoris de la comarca que atorguen aquests guardons, com és el cas recent d’Alboraia, Sedaví, Paiporta i Catarroja.

El primer premi ha sigut per a la cafeteria Abaraka i el segon se l’ha emportat la cafeteria pastisseria Obradors, establiments que han rebut una dotació econòmica de 800 i 600 euros, respectivament, un diploma i una figura commemorativa.

El regidor de Promoció del Valencià i de Comerç, Xavier Morant, ha explicat que “es tracta d’una activitat que uneix les dues regidories i una molt bona ocasió per a promocionar, al mateix temps, el comerç local i la llengua”.

Atorgats per l’Agència de Promoció del Valencià, Aviva Manises, la dotació econòmica d’aquests guardons ha sigut possible gràcies a una subvenció de la Delegació de Normalització Lingüística de la Diputació de València de 3.040 euros, amb la qual també s’han dut a terme altres campanyes, com, per exemple, “En valencià és més dolç”, a més de la distribució de bosses d’anar a comprar “Compre en valencià. Jo, comerç local”.