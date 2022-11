La nit de Halloween a València se salda amb 24 detinguts i quasi 600 identificacions

El dispositiu especial de la Policia Nacional durant la vesprada de dilluns i aquesta passada nit a la ciutat de València, amb motiu de la celebració de Halloween, s’ha saldat amb 24 detinguts i 596 identificacions. A més, 54 vehicles han sigut identificats i s’han fet sis controls de trànsit.

Aquest dispositiu s’ha dut a terme en diferents zones de la via pública amb acumulació de persones, així com en llocs d’oci nocturn de la capital valenciana, per a reforçar la seguretat i la prevenció de delictes.

Drogues, robatoris i violència en la nit de Halloween

Entre els motius de les detencions hi ha lesions, tràfic d’estupefaents, robatori amb violència, amenaces, danys, resistència a agents de l’autoritat, violència de gènere, contra la seguretat viària, receptació, furt i reclamació judicial.

Així mateix, segons fonts policials, cinc persones han sigut arrestades per tràfic de substàncies estupefaents i s’han confiscat més de 25 grams de substàncies com ara cocaïna i marihuana, així com huit pastilles d’MDMA (èxtasi).

Els efectius policials que han format part del dispositiu, dirigit per la Comissaria Provincial de València, eren membres de la Brigada Provincial de Seguretat Ciutadana, pertanyents a la Unitat de Prevenció i Reacció (UPR), així com dels grups de Policia Judicial i GOR dels diferents districtes de València.