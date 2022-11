El Centre del Carme estrena la sèrie de ‘CCCC Stories’

El Centre del Carme Cultura Contemporània ha presentat ‘CCCC Stories’, la primera sèrie rodada íntegrament en el seu espai. Es tracta d’una microsèrie de ficció, que en la primera temporada presenta deu píndoles independents que conformen episodis únics amb actors de la Comunitat Valenciana, els quals protagonitzen xicotetes històries d’amor, amistat, reivindicació i perdó, totes ambientades dins del Centre del Carme.

Es tracta d’una producció del CCCC juntament amb Pausa Dramatica Films i amb la direcció i els guions de Sergi Merchan i José Luis Lázaro, que, durant un període de rodatge de dues setmanes, van prendre les sales i els corredors del museu.

Per a encarnar els més de 20 personatges de la sèrie s’ha comptat amb un elenc valencià amb noms com ara Raquel Ferri (Ni oblit ni perdó), Ana Conca (Es una lata el trabajar), María Zamora (Las de la última fila), Pau Vercher (La llave mágica), Paola Navalón (La benvinguda), Tania Fortea (El que sabem), a més d’altres tants influenciadors com ara Araceli de la Concepción, Fran Tudela –més conegut com a Cabrafotuda– o la drag queen i exconcursant del talent de RuPaul, Choriza May.

Visió fresca

“Apostem per formats capaços de connectar amb les audiències més joves, i amb ‘CCCC Stories’ volem mostrar històries quotidianes que tracten temes actuals amb una visió fresca, pròxima i realista”, assenyala el director del Consorci de Museus i el Centre del Carme, José Luis Pérez Pont.

‘CCCC Stories’ oferirà una projecció general oberta al públic amb la presència de l’elenc, els directors i l’equip tècnic de la sèrie el diumenge 6 de novembre a les 12.00 hores en el Centre del Carme, on es projectaran els deu episodis de la primera temporada al complet. A partir d’aquesta data, es publicaran periòdicament en el canal de YouTube i els perfils de xarxes socials del CCCC, i el primer capítol s’estrenarà el divendres 11 de novembre en xarxes socials.